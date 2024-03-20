У Тернополі п’яний батько перевозив дитину на передньому сидінні автомобіля

Учора, близько 19-ї години, на вулиці Новий Світ патрульні зупинили автомобіль Peugeot за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував чоловік, а на пасажирському сидінні — його малолітній син, якого батько перевозив без дитячої утримуючої системи.
Спілкуючись з керманичем, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте громадянин від проходження огляду на визначення стану спʼяніння у визначеному законодавством порядку відмовився в категоричній формі.
На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП, а дитину передали матері.
Ми вкотре наголошуємо, що керуючи транспортним засобом у нетверезому стані, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху, зазначили у преслсужбі патрульної поліції краю.
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