Невдалий хабар зафіксували нагрудні камери поліцейських на Тернопільщині

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Михайла Ш. на вирок Бучацького районного суду від 25 грудня 2023 року. Як встановлено судом першої інстанції, 17 квітня 2023 року, приблизно о 2 год. ночі Михайло Ш., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на лінію 102 та повідомив про те, що у нього викрали автомобіль «Мерседес».

При виїзді на місце співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (м. Бучач) встановили, що насправді автомобіль був у гаражі біля житлового будинку заявника, і саме скаржник у стані алкогольного сп’яніння поставив авто у гараж. Подія відбулася в одному із сіл Чортківського району.

У подальшому працівники сектору попередили Михайла Ш. про те, що за неправдивий виклик поліції (ч.1 ст. 183 КУпАП) та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) відносно нього буде складено адміністративні протоколи та, відповідно до санкцій статей правопорушень, накладено адміністративні стягнення. Тоді Михайло Ш. запропонував поліцейським 100 євро неправомірної вигоди – за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Патрульні попередили його про кримінальну відповідальність, однак Михайло Ш. кілька разів повторив свою пропозицію.

Вироком Бучацького районного суду 31-річного Михайла Ш. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовим особам неправомірної вигоди за невчинення службовими особами в інтересах того, хто пропонує, дій з використанням наданого їм службового становища), та призначено штраф в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становило 34 тис. грн.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу та просив вирок скасувати, а кримінальне провадження закрити – за відсутності в його діях складу злочину. Уважав, що працівники поліції спровокували його – їх було багато, і вони лякали його штрафом за хибний виклик та вимагали гроші за бензин. Також вказав, що визначений судом розмір штрафу непомірний для нього.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла висновку, що обране районним судом покарання відповідало принципам справедливості та індивідуалізації, й підстав для скасування вироку немає.

Допитані співробітники поліції заперечили те, що говорили Михайлові Ш. про необхідність сплатити їм штраф чи оплатити бензин за неправдивий виклик. Насправді саме Михайло Ш. після попередження про притягнення його до адміністративної відповідальності попросив не складати адмінпротоколи і запропонував 100 євро. Свідчення працівників поліції повністю підтверджено відеозаписом з їх нагрудних камер.

Також колегія суддів перевірила версію сторони захисту щодо провокації з боку працівників поліції, але в ході апеляційного розгляду доказів, що поліцейські спонукали обвинуваченого до неправомірних дій або спеціально створили умови запропонувати їм кошти ані обвинувачений, ні його захисник надати не змогли. Більше того, ані під час досудового розслідування, ні в ході судового розгляду обвинувачений не зміг вказати, хто конкретно із працівників поліції вимагав у нього кошти.

Крім того, колегія суддів зауважила, що ініціатива вчинити кримінальне правопорушення (пропозиція щодо неправомірної вигоди) надійшла саме від обвинуваченого.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу обвинуваченого Михайла Ш. залишила без задоволення, а вирок Бучацького районного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.