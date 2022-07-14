У Тернополі частково причинили постачання гарячої води до 16 години 15 липня. Про це повідомили на сайті “Тернопільміськтеплокомуненерго”.
Як йдеться у повідомленні, послугу тимчасово не надають через ремонт теплової мережі.
“Ремонт триває на ділянках від ЦТП на вулиці Патріарха Любомира Гузара, 2-А (колишня вул. Чалдаєва) та вул. Київській, 10. У зв’язку з цим, постачання гарячої води в окремі житлові будинки перенесено. Відсутнє гаряче водопостачання за такими адресами: вулиця Мирона Тарнавського, 2, 4, Богдана Лепкого, Леся Курбаса, 5, 9, 11, Олександра Смакули, 1 та бульвар Пантелеймона Куліша, 8, 10. Завершити аварійно-відновлювальні роботи заплановано у п’ятницю”, – написали на сайті “Тернопільміськтеплокомуненерго”.