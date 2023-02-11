У Тернополі провели благодійний забіг (фото, відео)

У Тернополі провели благодійний забіг до Дня закоханих під назвою «Закохані у біг».

Захід пройшов під гаслом «Зігріємо котиків ЗСУ», його мета – збір коштів на виготовлення окопних свічок для Захисників України, пише “Сорока”.

Забіг у Тернополі проводять вже вдруге, але цьогоріч змінили формат, дистанцію та локацію проведення каже співорганізаторка директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення ТМР Вікторія Безгубенко-Гнатишин.

Сьогодні ми хочемо по-спортивному відмітити День закоханих і разом з тим поділитися своїм теплом, любов’ю з нашими котиками ЗСУ. Плануємо зібрати кошти на закупівлю та виготовлення окопних свічок. Тому що холодно, зима, лютий і хочеться показати, як ми віримо в них, адже завдяки їм ми сьогодні змогли зібратися, – каже співорганізаторка. Усі учасники сплатили стартовий внесок – 150 гривень. Ці кошти ми передамо на закупівлю воску та парафіну для окопних свічок. У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації ці свічки виготовляють та відправляють на передову.

Учасники долали маршрут довжиною у майже 4 кілометри. Від старту змагань, що біля Острівка закоханих, вони бігли до фонтану, навколо острівка «Чайка», а далі – до готельно-ресторанного комплексу RIVERSIDE. Звідти вони прямували назад, на стартову точку.

Хоч попередньо на забіг зареєструвалися 30 учасників, на захід прийшли 24. Організатори кажуть, цьогоріч учасників небагато через морозну погоду та те, що багато спортсменів зараз стоять на захисті нашої країни.

Аби взяти участь у пробігу на стартову точку прийшли закохані Дмитро та Альона. Пара зізнається, спортом професійно не займаються, але хочуть підтримати воїнів ЗСУ.

Участь у забігу беремо вперше. Ми не професійні спортсмени і зазвичай не бігаємо, але сьогодні вирішили спробувати аби підтримати наших захисників. Долучитися нас мотивувало гасло: «Зігріємо котиків ЗСУ», – каже пара. Сподіваємось, вдасться зібрати якомога більше коштів, щоб допомогти нашим хлопцям. Хоча сьогодні нам тут холодно, але їм там холодніше в рази. Тому такі ініціативи дуже корисні.

Прийшли сюди не лише пари – хтось з учасників прийшов з друзями, а хтось сам.

Тернополянину Миколі Кузьменку 74 роки. Щодня чоловік займається спортом та вже не вперше бере участь у забігах.

Щодня я займаюся тріатлоном: пропливаю 2 кілометри, долаю 90 кілометрів велосипедом без зупинок та пробігаю 10-12 кілометрів навколо Ставу. Тому у дистанції в 4 кілометри не бачу нічого складного. Я брав участь в «Тернопільській озеряні», але до цього забігу я долучився вперше. Своїм прикладом я пропагую здоровий спосіб життя, – каже Микола Петрович.

Учасники змагань діляться, що попри мороз, бігти було не складно.

Зборівчанка Аліна Посівайло приїхала сьогодні до Тернополя аби долучитися до забігу. Під час змагання вона здобула першість серед жінок.

Я брала участь в багатьох забігах, зокрема «Закохані у біг» минулого року. Я вже досить давно займаюся легкою атлетикою і люблю спорт. Сьогодні тут, тому хочу активно проводити час. Вважаю, що такі заходи потрібно проводити, адже особливо зараз, під час війни, вони покращують настрій, – каже Аліна. Забіг пройшов дуже класно і подарував мені дуже багато позитивних емоцій. Я бігла і більші дистанції, тож ця далася мені легко. Погода зовсім не заважала, адже вдома я теж тренуюся надворі і вже звикла.

Своїми враженнями від забігу з нами поділився і тернополянин Микола. Серед чоловіків він посів третє місце.

Враховуючи, що у нас зараз змагання не проводять, то чудово, що відбуваються такі забіги. Я постійно беру участь та трохи тренуюся. Сьогодні добре, що погода теж дозволяє бігти. Хоч трохи вітер, але загалом погодні умови нормальні. Дистанція була не складна, – говорить Микола.

Усі учасники змагань отримали медаль фінішера від організаторів. Крім того, учасники, які зайняли призові місця отримали кубки та подарунки від партнерів.