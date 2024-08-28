У Тернополі правоохоронці виявили в п’яного водія вогнепальну зброю

Учора, 27 серпня, в Тернополі поліцейські виявили в нетверезого водія предмет, схожий на зброю.

Близько 18-ї години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідомий чоловік сідає за кермо автомобіля, ймовірно, в нетверезому стані.

За декілька хвилин екіпаж поліції охорони зупинив водія на вулиці Мазепи. Чоловік намагався втекти та ігнорував вимоги зупинитися.

Освідування, яке провели на місці події, засвідчило, що 37-річний житель Тернополя перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки в його наплічнику виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Речовий доказ вилучили та направили на експертизу.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Джерело: Національна поліція Тернопільської області