У Тернополі працюють десять пунктів обігріву: де вони розташовані?

У Тернополі працюють десять пунктів обігріву.
Про це повідомли у Тернопільській міськй раді.
РОЗТАШОВАНІ ПУНКТИ ОБІГРІВУ ЗА АДРЕСАМИ:
- бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово
- вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово
- бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово
- вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
- вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
- вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
- вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
- вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
- Пункти незламності “Тепле місто”(стаціонарні):
- вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово
- просп. Степана Бандери, 94 (ПП “Східний масив”) – з 08.00 до 17.00 год.
У пункті обігріву можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.
Роботи з розгортання пунктів обігріву тривають. Про нові облаштовані пункти буде проінформовано додатково.