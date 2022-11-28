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У Тернополі працюють десять пунктів обігріву: де вони розташовані?

28.11.2022

Роман Васильович

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Суспільство

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У Тернополі працюють десять пунктів обігріву. 

Про це повідомли у Тернопільській міськй раді.

РОЗТАШОВАНІ ПУНКТИ ОБІГРІВУ ЗА АДРЕСАМИ:

  • Мобільні пункти:
  • бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово
  • вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово
  • бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово
  • Стаціонарні пункти:
  • вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • Пункти незламності “Тепле місто”(стаціонарні):
  • вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово
  • просп. Степана Бандери, 94 (ПП “Східний масив”) – з 08.00 до 17.00 год.

У пункті обігріву можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.

Роботи з розгортання пунктів обігріву тривають. Про нові облаштовані пункти буде проінформовано  додатково.

Автор: Роман Васильович

Мітки: пункти обігріву, пункти незламності

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