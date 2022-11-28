У Тернополі працюють десять пунктів обігріву: де вони розташовані?

У Тернополі працюють десять пунктів обігріву.

Про це повідомли у Тернопільській міськй раді.

РОЗТАШОВАНІ ПУНКТИ ОБІГРІВУ ЗА АДРЕСАМИ:

Мобільні пункти:

бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово

вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово

бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово

Стаціонарні пункти:

вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово

вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово

вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово

вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово

вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово

Пункти незламності “Тепле місто”(стаціонарні):

вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово

просп. Степана Бандери, 94 (ПП “Східний масив”) – з 08.00 до 17.00 год.

У пункті обігріву можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.

Роботи з розгортання пунктів обігріву тривають. Про нові облаштовані пункти буде проінформовано додатково.