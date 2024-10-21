У Тернополі та Чорткові планують витратити майже 500 мільйонів на утримання доріг

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради оголосило закупівлю “Утримання вулично-дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки”, ідеться на сайті “Прозорро”.

Отже, в документах закупівлі існує чотири лоти щодо утримання доріг в Тернополі та області. Найменування послуг: “Утримання вулично-дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки” в тому числі послуги з прибирання та підмітання вулиць.

Очікувана вартість утримання тернопільських доріг згідно договору складає 279 856 000,00 грн з ПДВ. Тож, поки діти продовжують на ярмарках збирати кошти, щоб підтримати ЗСУ, чиновники Тернополя ремонтують дороги.

Але це не весь скандал щодо витрат коштів посадовців Тернопільської області.

Департамент капітального будівництва під керівництвом Cергія Рудяка, який попри гучні скандали з махінаціями в ОВА, оголосив тендер на 201 187 053,20 грн на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чортківського району Тернопільської області.

Нагадаємо, у червні 2023 року НАБУ оприлюднило записи переговорів виконавця робіт з ремонту доріг та заступниками Володимира Труша, котрі вели переговори про відкати з будівництва доріг. На відео пакет з словами “тут триста” отримував саме керівник департаменту Сергій Рудняк. Оскільки Рудяка не притягнули до відповідальності, він продовжує працювати “на благо” області при В’ячеславі Негоді.

До слова, Сергій Рудяк є родичем екс-начальника ТОВА Володимира Труша.

Ймовірно, на думку посадовців витрачати по 200 мільйонів на утримання доріг є важливим явищем, воночас варто нагадати, що поки в країні триває війна, варто переглянути свої пріоритети.