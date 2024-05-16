До позбавлення волі засудили суддю і адвокатку з Тернопільщини

Обоє фігурантів справи отримали по 5 років ув’язнення. Про це розповіли на сторінці Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Сьогодні, 16 травня 2024 року, Апеляційна палата завершила розгляд апеляційних скарг на вирок ВАКС від 02.09.2021, яким колишнього суддю Козівського районного суду Тернопільської області та адвоката визнано винними в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення та частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту. Колишньому судді призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна, крім житла.

Його спільницю засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна, крім житла.