У Тернополі під колесами авто загинув 84-річний пішохід

На дамбі Тернопільського ставу авто наїхало на чоловіка поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Правоохоронцям про ДТП на дамбі повідомили близько 19:25 12 серпня.

“На місці події поліцейські встановили, що водій автомобіля марки “Peugeot”, рухаючись з центру міста в напрямку вулиці Мазепи, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. 84-річного пенсіонера госпіталізували. Внаслідок отриманих травм від помер у медзакладі”, — повідомили в Нацполіції області.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження, відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Джерело: поліція Тернопільщини