У Тернополі патрульні оштрафували водія вантажівки, яка провалилася під землю

Водія вантажного автомобіля MAN, який провалився під землю у Тернополі оштрафували. Відомо, що чоловік наїхав на колектор, який накритий бетонними плитами.

Як повідомляє ZAXID.NET, патрульні поліцейські, які приїхали на місце події, склали протокол на водія за вчинення ДТП без травмованих.

За попередніми даними, вантажний автомобіль провалився під землю на вулиці Новий Світ в центральній частині міста. На вулиці знаходиться колектор з підземними комунікаціями, який накритий бетонними плитами. Саме на нього наїхав водій вантажівки.

В патрульній поліції Тернопільщини зазначили, що на місце події одразу прибув черговий екіпаж.

Патрульні допомогли водію вибратися з кабіни, серйозних травм він не отримав. 56-річний керманич розповів, що не зрозумів, що сталося, коли його автомобіль почав різко йти під землю.

На чоловіка за вчинення ДТП клали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. Водію загрожує штраф в розмірі 850 гривень.