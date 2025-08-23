23.08.2025 18:39

У Тернополі освятили новий храм

23.08.2025

Галина Кіт

78

Тернопільщина, Новини, Головне, Духовне, Теми, Події

13 серпня в Тернополі біля районної лікарні освятили храм на честь великомученика Пантелеймона Цілителя, розташованого на території центральної районної лікарні.

Освячення храму та святкове богослужіння очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон у співслужінні митрополита Переяславського і Вишневського Олександра, архієпископа Тернопільського і Бучацького Тихона, настоятеля храму протоієрея Богдана Антонюка та духовенства єпархії.

Владика Олександр передав для храму частки мощів великомучеників Пантелеймона та Димитрія Солунського, а також мучеників Дасія Доростольського та Аурелії Римської, які поклали у престол.

Після освячення в новій церкві відслужили Божественну літургію, після якої митрополит Симеон разом з митрополитом Олександром і іншими присутніми священнослужителями та вірянами привітали архієпископа Тихона з Днем тезоіменитства.

 

Теги: новий храм, Тернопіль

