У Тернополі освятили новий храм

13 серпня в Тернополі біля районної лікарні освятили храм на честь великомученика Пантелеймона Цілителя, розташованого на території центральної районної лікарні.

Освячення храму та святкове богослужіння очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон у співслужінні митрополита Переяславського і Вишневського Олександра, архієпископа Тернопільського і Бучацького Тихона, настоятеля храму протоієрея Богдана Антонюка та духовенства єпархії.

Владика Олександр передав для храму частки мощів великомучеників Пантелеймона та Димитрія Солунського, а також мучеників Дасія Доростольського та Аурелії Римської, які поклали у престол.

Після освячення в новій церкві відслужили Божественну літургію, після якої митрополит Симеон разом з митрополитом Олександром і іншими присутніми священнослужителями та вірянами привітали архієпископа Тихона з Днем тезоіменитства.