У Тернополі оселі “хронічних” боржників відключають від каналазації

«Зараз стан війни! Після війни поговоримо!». Так обурений тернополянин відповів працівникам «Тернопільводоканалу», коли ті повідомили, що квартиру чоловіка через значні борги найближчим часом можуть відключити від каналізації.

Тому ми вкотре інформуємо містян, що уряд уже скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг боржникам, який діяв від 5 березня 2022 року.

Кабінет міністрів України відмінив заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги торік у грудні, повідомили у Тернопільводоканалі.

Тож віднедавна КП «Тернопільводоканал» відновив відключення «хронічних» боржників від каналізації.

Так, за минулий тиждень без доступу до каналізації залишилися 38 осель наших споживачів. 17 цих боржників оперативно врегулювали питання із заборгованістю. Їхні домівки підключили до каналізайної мережі і сьогодні люди вже користуються послугою централізованого водовідведення.

Нагадаємо, що відключення від каналізації — крайній метод роботи з недобросовісними споживачами, які місяцями боргують за комуналку і не бажають вирішувати проблему жодними іншими способами.

Тому у разі виникнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення закликаємо не відкладати владнання справи у довгий ящик, а звернутися за допомогою до працівників нашого підприємства.