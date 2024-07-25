У Тернополі організували заняття з музикотерапії для родин військових та осіб з інвалідністю

Про цілющу дію музики відомо з давніх часів, але в сучасних умовах хіба у дорогих приватних клініках використовують методику застосування музики як одного з компонентів оздоровлення. Для родин військових та осіб з інвалідністю в Тернополі з’явилася можливість безкоштовно долучитися до занять за цією методикою.

Громадська організація «Асоціація жінок України» організувала заняття з музикотерапії, які проводить Наталя Присіч – співачка, що понад 20 років була солісткою Тернопільської обласної філармонії, тренерка з музикування та вокального мистецтва, викладачка з вокалу Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької.

Усіх охочих запрошуємо на безкоштовні заняття з музикотерапії, а також з арт-терапії, на уроки шиття і рукоділля, консультації психолога, юриста, які проходять щочетверга в конференц-залі готелю «Тернопіль», початок о 15 год. Довідки за тел. 0678608876.

Музикотерапію науковці визнали як одну з форм м’якого лікування звуками різного тембру й висоти, диханням, емоційною розслабленістю. Цей метод оздоровлення підтверджений практикою. Так, результати великої кількості досліджень, демонструють її ефективність в лікуванні депресії. Крім того, музична терапія зменшує тривогу, врегульовує емоції.

З’ясували, що вплив музики на організм людини величезний. Музика може діяти на серцевий ритм, артеріальний тиск і частоту дихання, зменшуючи стрес. Виявили взаємозалежність між звуковими частотами нот і роботою певних органів. Наприклад, звукова частота, що відповідає ноті «до» впливає переважно на функції шлунку та підшлункової залози, «мі» — на органи зору і слуху, «соль» — на функції серця. Виявлено ще одну цікаву тенденцію: низькі звуки резонують більше з нижньою частиною тіла, високі — з верхньою.

– Так, музика має лікувальну силу, – каже Наталя Присіч. – Вона впливає на наш емоційний стан, настрій і навіть на пам’ять, активізовує головний мозок, відновлює пам’ять. Часом найдорожчі ліки не допомагають так, як музичні тренування, прослуховування улюбленої мелодії чи спів.

Але тут є нюанс: потрібно, співаючи, вміти правильно дихати. Цій майстерності п. Наталя зокрема навчає учасників занять, застосовуючи вправи на дихання.

– Для подолання надмірного хвилювання, тривоги роздратування, щоб віднайти внутрішній спокій, потрібно використовувати в співі нижнє дихання (черевне), – пояснює п. Наталя. – Верхнє дихання (ключичне) застосовується для того, щоб зняти напругу, чи емоційну втому і тим самим підготувати себе до активного, та енергійного початку.

На заняттях разом у деталях пропрацьовують види дихання, співають народні пісні. А як презент наприкінці тренувань на прохання учасників занять п. Наталя зазвичай виконує ту чи іншу пісню.

Кожен, хто побував на таких заняттях, знову сюди повертається, щоб відчути і пережити те неповторне відчуття спокою і умиротворення. Пані Наталя каже, що музика – не просто мистецтво, це – потужний інструмент, який глибоко впливає на людський розум і тіло, торкаючись найглибших струн душі. Із цим погоджуються ті, хто хоч раз побував на заняттях з музикотерапії.

Довідково. Тренінги стали можливими завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ». Публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є одноособовою відповідальністю Асоціації жінок України і за жодних обставин не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.