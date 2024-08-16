У Тернополі одна із найбільших шкіл ремонтуватиме укриття за 24 млн грн із вчетверо завищеними цінами на матеріали

Тернопільська загальноосвітня школа № 24 ремонтуватиме укриття за понад 24 млн грн із високими цінами на будматеріали. Найдорожчий товар в кошторисі – противибухові решітки, які підрядник пропонує закупити за ціною в 4 рази дорожчою.

Про це пишуть “Наші гроші”.

На тендер в системі Prozorro подався лише один учасник – ТОВ «Тернопільбуд», його визнали переможцем, а вже 7 серпня з ним уклали договір про проведення робіт в приміщенні тиру 24 школи, яке планують переробити під укриття.

Початкова вартість тендеру становила 24, 866 млн грн. ТОВ «Тернопільбуд» подало свою пропозицію із ціною 24, 244 млн грн і, оскільки, на торги більше жоден учасник не подав документи, то підприємство визнали переможцем.

До кінця 2025 року в школі № 24 по вул. Торговиця, 30 проведуть будівельні роботи, зроблять опалення, вентиляцію, водопостачання, каналізацію, електротехнічні роботи, слабострумові мережі та систему пожежної сигналізації. Фінансування робіт здійснюватиметься з місцевого бюджету, повідомляє видання «Наші гроші».

Водночас, цінові пропозиції підрядного підприємства завищенні в кілька разів. Найдорожчим товаром є противибуховий пристрій УЗС-1 розміром 649 х 595 мм, який врахували по 158 333 грн за 1 штуку. Ціни вказані з ПДВ.

За даними «Наших грошей» в ТОВ «Вентсистемс» запропонували продати його по 37 700 грн за 1 штуку, що вчетверо дешевше. Нещодавно Таїровська сільрада Одеської області замовляла для укриття школи противибуховий пристрій УЗС-1 по 56 892 грн за 1 штуку, що майже втричі дешевше.

Екструдований пінополістирол без зазначення марки та товщини в тендері для 24 школи замовили по 5 640 грн за м3. Для порівняння Білецька сільрада для укриття в с. Чистилів Тернопільської області замовляла теплоізоляційні плити з пінопласту марки ПСБС-40 по 2 847 грн за м3, що вдвічі дешевше.

При цьому ціни на арматуру, бетон та асфальтобетон були більш-менш ринкові. Наприклад, бетон класу В7,5 врахували по 2 820 грн/куб. м, тоді як місцеві виробники продають його по 2 600 грн/куб. м.

ТОВ «Тернопільбуд» отримало підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в них треба було в період звернення за роз’ясненнями відвідати об’єкт, скласти та надати в Prozorro акт обстеження об’єкту, завірений представниками замовника та учасника. Інша анонімна фірма зверталася до замовника із проханням прибрати цю вимогу про відвідування об’єкта, що, на думку підприємства, дискримінує конкуренцію, аргументуючи це тим, що після огляду об’єкта стає відомо, які учасники будуть брати участь у закупівлі, що порушує конфіденційність. У відповідь замовник зазначив, що законодавством України не встановлено заборони щодо зазначення в тендерній документації даної вимоги.

В результаті, ТОВ «Тернопільбуд» надав акт обстеження об’єкту, підписаний директором школи Ігорем Каразієм.

Додамо, що за даними YouConrtol ТОВ «Тернопільбуд» належить тернополянину Василю Лило. Також Василь Лило володіє низкою компаній серед яких ТОВ «Тервікнопласт» (відоме під торговою маркою Viknar’off), ТОВ «Елітар», ТОВ «Санаторій «Веселка», ТОВ «Тернобудмеханізація», ТОВ «Бастіон Тернопіль», благодійний фонд «Тернопільська Громада» та інші. З 2017 року фірма отримала тендерів на 1,6 млрд грн, найбільше в управлінні капітального будівництва Тернопільської ОДА.

До слова, 24 школа – одна з найбільших шкіл міста. Тут навчається понад 1100 дітей.