У Тернополі няня ображала малолітню дитину

У Тернополі ювенальні поліцейські викрили няню, яка замість турботи — принижувала малу дитину, ще й фіксувала це на відео. Інцидент став відомим після публікації мами постраждалої дитини в соцмережах.

Мати дворічної дівчинки шукала няню в інтернеті. Наприкінці квітня вона знайшла кандидатку через сайт оголошень. Після телефонної розмови жінки домовилися про співпрацю. Няня двічі приходила до дитини, після чого на одному з телеграм-каналів мама випадково побачила відео: на ньому доглядальниця ображає її доньку.

Поліцейські встановили особу фігурантки — це 18-річна жителька Тернополя. Вона визнала свою провину, але пояснити, навіщо ображал дитину і розповсюджувала відео, не змогла.

Правоохоронці склали на няню адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Їй загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням частини зарплати, або арешт на термін до 15 діб.

Поліція Тернопільщини проводить подальшу перевірку.