У Тернополі невідомий чоловік пограбував навчальний заклад (Відео)

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжках.Подія трапилася 8 березня у приміщенні навчального закладу на вулиці Братів Бойчуків. Невідомий викрав два гаманці. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, 096-996-86-98 або на лінію «102».
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