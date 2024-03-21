У Тернополі невідомий чоловік пограбував навчальний заклад (Відео)

Крадіжка трапилася в одному із навчальних закладів Тернополя 8 березня. Як повідомляють у поліції невідомий чоловік зайшов у приміщення навчального закладу на вулиці Братів Бойчуків та вкрав два чужі гаманці.

Правоохоронці просять повідомити очевидців та тих, хто впізнав особу злодій.