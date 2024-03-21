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У Тернополі невідомий чоловік пограбував навчальний заклад (Відео)

21.03.2024

Зоряна Деркач

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Кримінал, Новини, Теми, Оперативно, Тернопільщина

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Крадіжка трапилася в одному із навчальних закладів Тернополя 8 березня. Як повідомляють у поліції невідомий чоловік зайшов у приміщення навчального закладу на вулиці Братів Бойчуків та вкрав два чужі гаманці.
Правоохоронці просять повідомити очевидців та тих, хто впізнав особу злодій.
Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжках.
Подія трапилася 8 березня у приміщенні навчального закладу на вулиці Братів Бойчуків. Невідомий викрав два гаманці. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, 096-996-86-98 або на лінію «102».

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Теги: злодій, розшук, навчальний заклад

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