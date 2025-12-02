02.12.2025 17:57

У Тернополі кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб

02.12.2025

Ірина Нова

27

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

2 грудня у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок ракетного удару по Тернополю.

До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого  Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження.

Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.

Нагадаємо, на даний час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.

Слідчі дії тривають.

 

