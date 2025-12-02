У Тернополі кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб

2 грудня у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок ракетного удару по Тернополю.
До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження.
Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.
Нагадаємо, на даний час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.
Слідчі дії тривають.