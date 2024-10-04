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У Тернополі іномарка збила жінку на пішохідному переході

04.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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ДТП з потерпілими трапилася у Тернополі на вулиці Мазепи.

Про це повідомили в поліції Теронпільської області.

До лікарні із тілесними ушкодженнями звернулася жителька Тернополя. 38-річна жінка повідомила, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки працівники поліції встановили, що водій автомобіля Audi Q5, рухаючись вулицею Мазепи, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Теги: Тернопіль, аварія з потерпілими, ДТП на пішохідному переході

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