20.02.2024 14:04

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі хочуть залишити тільки два виші

20.02.2024

Ірина Нова

454

Новини, Тернопіль, Освіта, Тернопільщина

Поширити:

У Тернополі хочуть скоротити кількість університетів до двох. Про це йшла мова на засіданні Спілки ректорів закладів вищої освіти України. 

“Ні для кого не секрет, що з нинішніми демографічними та економічними показниками існуюча мережа ЗВО не є оптимальною та ефективною. Найприйнятнішим сценарієм є об’єднання ЗВО”, – повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Зі слів посадовця, у містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, у тому числі – в Тернополі, варто утримувати не більше двох ЗВО.

Також зазначається, що у ЗВО має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання. Наразі ціль Міністерства освіти – у середньому 10 тис. в одному ЗВО.

Теги: Тернопільщина, освіта, університет, ВНЗ Тернополя

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах