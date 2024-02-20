У Тернополі хочуть залишити тільки два виші

“Ні для кого не секрет, що з нинішніми демографічними та економічними показниками існуюча мережа ЗВО не є оптимальною та ефективною. Найприйнятнішим сценарієм є об’єднання ЗВО”, – повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
Зі слів посадовця, у містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, у тому числі – в Тернополі, варто утримувати не більше двох ЗВО.
Також зазначається, що у ЗВО має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання. Наразі ціль Міністерства освіти – у середньому 10 тис. в одному ЗВО.