У Тернополі хочуть залишити тільки два виші

У Тернополі хочуть скоротити кількість університетів до двох. Про це йшла мова на засіданні Спілки ректорів закладів вищої освіти України.

“Ні для кого не секрет, що з нинішніми демографічними та економічними показниками існуюча мережа ЗВО не є оптимальною та ефективною. Найприйнятнішим сценарієм є об’єднання ЗВО”, – повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Зі слів посадовця, у містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, у тому числі – в Тернополі, варто утримувати не більше двох ЗВО.

Також зазначається, що у ЗВО має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання. Наразі ціль Міністерства освіти – у середньому 10 тис. в одному ЗВО.