«Ярослав Стецько в координатах часу й простору»

19 січня 1912 року розпочав свій життєвий шлях видатний борець за свободу України та її народу в ХХ ст. Ярослав Стецько. Народився він у сімʼї священника, у Тернополі, за інформацією дослідників — у с. Великий Глибочок Тернопільського району.

Ґрунтовну освіту здобув у Тернопільській гімназії. Упродовж 1929— 1934 років студіював право й філософію в Краківському та Львівському університетах.

1930 року став окружним провідником ОУН на Тернопільщині, від 1932 року був членом Крайової екзекутиви ОУН, ідеологічним референтом та редактором підпільних націоналістичних видань.

Імʼя Ярослава Стецька стало відомим широкому загалу 1936 року, коли був засуджений польським судом до пʼяти років увʼязнення, але 1937 року звільнений за загальною амністією. У тюрмі очолив Провід українських націоналістів-політвʼязнів.

1938 року — один із організаторів Римського Конгресу ОУН, 1940 року — одиніз ініціаторів створення Революційного Проводу ОУН. У квітні того ж року обраний першим заступником провідника ОУН С. Бандери. Після оголошення 30 червня 1941 року Акта відновлення Української держави — премʼєр Українського державного правління.

У 1941— 1944 роках Я. Стецько перебував у німецькому концтаборі Заксенгаузен у бункері «Целленбау», звільнившись, перейшов на нелегальне становище.

Після війни розгорнув широку діяльність на світовій арені. У 1946 році очолив Антибільшовицький блок народів (АБН), а в 1968 році обраний головою Проводу революційної ОУН. Ці посади займав до кінця свого життя.

Ярослав Стецько є автором книжок «30 червня 1941 р.» (1967) та «Українська визвольна концепція», яка вийшла в 1987 році, після його смерті, а також публіцистичних та політичних праць, багато із яких друкувались під псевдонімами. Його твори є високою школою національного мислення та невичерпним джерелом ідей українського національного відродження йдержавотворення.

Помер Я. Стецько 5 липня 1986 року на 74-му році життя в м. Мюнхен, де похований на цвинтарі Вальдфрідгоф.

19 січня 2022 року у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентація книжкової виставки, приуроченої до 110-річчя від дня народження політичного та державного діяча. На ній представлено праці Я. Стецька, а також публікації в книжках, наукових збірниках та періодичних виданнях про нього.

Книжкова виставка діятиме до 1 лютого 2022 року.

Віра Миськів,

провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії обласної універсальної наукової бібліотеки