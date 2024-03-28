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У Тернополі демонтували ще п’ять незаконних рекламних вивісок

28.03.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

Цього тижня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтували п’ять вивісок.

Яскраву зовнішню рекламу прибрали із вулиць: Сололомії Крушельницької, Богдана Хмельницького та Миколи Пирогова.

Для повернення демонтованих вивісок та з питань оплати демонтажних робіт власникам необхідно звернутися в ПП «Східний масив», за адресою проспект Степана Бандери, 94, – зазначають у Тернопільській міськраді.

Ексдиректору товариства у Тернополі загрожує 12 років в’язниці привласнення 25 мільйонів гривень держбюджету

 

Джерело: Тернопільська міська рада

Теги: демонтаж рекламних вивісок, Тернопіль, міська рада

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