У Тернополі демонтували ще п’ять незаконних рекламних вивісок

Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

Цього тижня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтували п’ять вивісок.

Яскраву зовнішню рекламу прибрали із вулиць: Сололомії Крушельницької, Богдана Хмельницького та Миколи Пирогова.

Для повернення демонтованих вивісок та з питань оплати демонтажних робіт власникам необхідно звернутися в ПП «Східний масив», за адресою проспект Степана Бандери, 94, – зазначають у Тернопільській міськраді.