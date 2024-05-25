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У Тернополі браконьєр власноруч зловив майже 30 раків

25.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Події, Оперативно

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Про інцидент, що трапився вчора в обласному центрі повідомили на сторінці Тернопільського рибоохоронного патруля. Під час проведення рейду на міській водоймі інспектори помітили чоловіка, який власними руками виловлював раків. І вдалося йому зловити вже 29 членистоногих.

Порушнику вдалось виловити раків в кількості 29 екз., загальною вагою 2,040кг. Раки в живому та неушкодженому стані випущені в природне середовище, у відповідності до ст. 63 ЗУ «Про тваринний світ».
На винну особу головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля складено протокол про адміністративне правопорушення серія ТР № 0101 за ч.4 ст.85 КУпАП.
Тернопільський рибоохоронний патруль нагадує, що по 30 червня 2024 року (включно) у водоймах Тернопільської області встановлена заборона на лов річкових раків в період їх природного відтворення та першої линьки. Основна мета заборони – захистити членистоногих у період линьки, під час якої вони найбільш вразливі.
Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58

 

Джерело: Тернопільський рибоохоронний патруль

Теги: Тернопіль, браконьєр, раки

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