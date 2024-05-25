У Тернополі браконьєр власноруч зловив майже 30 раків

Про інцидент, що трапився вчора в обласному центрі повідомили на сторінці Тернопільського рибоохоронного патруля. Під час проведення рейду на міській водоймі інспектори помітили чоловіка, який власними руками виловлював раків. І вдалося йому зловити вже 29 членистоногих.

Порушнику вдалось виловити раків в кількості 29 екз., загальною вагою 2,040кг. Раки в живому та неушкодженому стані випущені в природне середовище, у відповідності до ст. 63 ЗУ «Про тваринний світ». На винну особу головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля складено протокол про адміністративне правопорушення серія ТР № 0101 за ч.4 ст.85 КУпАП.

Тернопільський рибоохоронний патруль нагадує, що по 30 червня 2024 року (включно) у водоймах Тернопільської області встановлена заборона на лов річкових раків в період їх природного відтворення та першої линьки. Основна мета заборони – захистити членистоногих у період линьки, під час якої вони найбільш вразливі.