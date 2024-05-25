У Тернополі браконьєр власноруч зловив майже 30 раків

Про інцидент, що трапився вчора в обласному центрі повідомили на сторінці Тернопільського рибоохоронного патруля. Під час проведення рейду на міській водоймі інспектори помітили чоловіка, який власними руками виловлював раків. І вдалося йому зловити вже 29 членистоногих.
Порушнику вдалось виловити раків в кількості 29 екз., загальною вагою 2,040кг. Раки в живому та неушкодженому стані випущені в природне середовище, у відповідності до ст. 63 ЗУ «Про тваринний світ».На винну особу головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля складено протокол про адміністративне правопорушення серія ТР № 0101 за ч.4 ст.85 КУпАП.
Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58