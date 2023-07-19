У Тернополі безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу: коли і де

Із 13 липня по 7 вересня тернополяни можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу.

Про це інформують у міській раді.

«Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю, – анкетують у мерії. – Вакцинація – один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від цього захворювання».

Графік проведення профілактичних щеплень собак, котів та хижих тварин проти сказу в м. Тернополі 2023 рік:

Дата Назва підприємства, яка обслуговує житловий фонд, адреса Керівник підприємства Номера телефонів 13.07.2023р. 15:00-17:00 ДП «Ф аворит-1,2, 3» ПП «Дружба сервіс житло -1» вуд. Спадиста, 8 Лемега О. В. 43-58-60 0680618960 13.07.2023р. 15:00-17:00 ПП «Дружба сервіс житло -1», ДП «Дружба сервіс – житло 2», ПП «Загребелля» вул. Миколи Карпенка, 12 Мукан І.Я. 53-59-56 0961659084 20.07.2023р. 15:00-17:00 ПП «Східний масив» проспект Степана Бандери, 94 Маціпура С.В. 24-00-58 24-36-07 24-52-74 25.07.2023р. 15:00-17:00 ЖЕК № 13 Ж БК вул. Олександра Довженка, 17 Савула Р.С. 24-07-50 0989078295 0982924564 25.07.2023р. 15:00-17:00 ПП «Наш дім» вул. Клима Савура, 3 Дмитришин А.Є. 24-31-64 0986431677 0986431687 03.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Люкс» проспект Злуки ,55 Гевко С.В. 26-86-09 0983619003 03.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Сонячне» ПП «Перспектива» бульвар Симона Петлюри, 6 Ленчишин М.І. 42-70-58 0989758094 17.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Благоустрій» ДП «Благоустрій-1» вул. 15 Квітня, 6 Гевко Г.О. 26-80-92 26-80-37 0689530699 17.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Вікторія – М» вул. Київська,7 «А» Коваль Н.Є. 23-14-00 28-79-65 0686006632 22.08.2023р. 15:00-17:00. ДП « Люкс-Житло», ДП «Люкс-Ж итло-1» ПП «Люкс» проспект Злуки, 55 Гевко С.В. 26-11-24 0672086509 22.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «ТернопільКом Сервіс» проспект Злуки, 3 Вересюк Ю.П. 23-21-59 0676440848 07.09.2023р. 15:00-17:00 КК «Будсервіс». вул. Тектильна, 1-Г Сахнюк Я.О. 0678479323

Міська дільнича лікарня ветеринарної медицини нагадує власникам про дотримання правил домашніх тварин:

купуючи собаку, кота чи інших тварин, слід вимагати довідку або ветеринарне свідоцтво про стан їх здоров’я, підтверджуючі документи щодо проведення її чіпування, а також ветеринарно-санітарний паспорт на тварину (нового зразка) затверджено новим Додатком 13 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 року;

придбавши тварину, негайно повідомте ветеринарного спеціаліста і за необхідності зробіть щеплення від сказу;

собаки, коти та інші тварини безкоштовно вакцинуються проти сказу з трьохмісячного віку міською державною лікарнею ветеринарної медицини в м.Тернополі, або приватними клініками міста Тернополя;

у випадку нанесення Вашими тваринами укусів людям чи тваринам негайно повідомляйте ветеринарну службу міста по тел. 52-10-40 і ізолюйте тварину для 10-ти денного карантинування під наглядом ветлікаря.

виводьте собак із житлових приміщень на загальні двори, або вулицю тільки на короткому повідку та у наморднику;

тримайте сторожових собак на прив’язі і відпускайте лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі;

не присвоюйте безпритульних собак, котів і диких тварин та уникайте контактів з ними;

реєстрація домашніх та безпритульних тварин починається з внесенням власником або Адміністратором (ветеринарні клініки та інші ) на спеціальному веб-порталі інформацію про тварину і власника його.

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