У Тернополі безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу: коли і де

Із 13 липня по 7 вересня тернополяни можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу.
Про це інформують у міській раді.
«Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю, – анкетують у мерії. – Вакцинація – один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від цього захворювання».
|Дата
|
Назва підприємства, яка обслуговує житловий фонд, адреса
|Керівник
підприємства
|
Номера телефонів
|
13.07.2023р.
15:00-17:00
|ДП «Ф аворит-1,2, 3»
ПП «Дружба сервіс житло -1» вуд. Спадиста, 8
|Лемега О. В.
|43-58-60
0680618960
|
13.07.2023р.
15:00-17:00
|ПП «Дружба сервіс житло -1», ДП «Дружба сервіс – житло 2», ПП «Загребелля»
вул. Миколи Карпенка, 12
|Мукан І.Я.
|53-59-56
0961659084
|
20.07.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «Східний масив» проспект Степана Бандери, 94
|Маціпура С.В.
|
24-00-58
24-36-07
24-52-74
|
25.07.2023р.
15:00-17:00
|ЖЕК № 13 Ж БК
вул. Олександра Довженка, 17
|Савула Р.С.
|
24-07-50
0989078295
0982924564
|
25.07.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «Наш дім» вул. Клима Савура, 3
|Дмитришин А.Є.
|
24-31-64
0986431677
0986431687
|
03.08.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «Люкс» проспект Злуки ,55
|Гевко С.В.
|
26-86-09
0983619003
|
03.08.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «Сонячне» ПП «Перспектива» бульвар Симона Петлюри, 6
|Ленчишин М.І.
|42-70-58
0989758094
|
17.08.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «Благоустрій»
ДП «Благоустрій-1» вул. 15 Квітня, 6
|Гевко Г.О.
|
26-80-92
26-80-37
0689530699
|
17.08.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «Вікторія – М» вул. Київська,7 «А»
|Коваль Н.Є.
|
23-14-00
28-79-65
0686006632
|
22.08.2023р.
15:00-17:00.
|ДП « Люкс-Житло»,
ДП «Люкс-Ж итло-1» ПП «Люкс» проспект Злуки, 55
|Гевко С.В.
|26-11-24
0672086509
|
22.08.2023р.
15:00-17:00
|
ПП «ТернопільКом Сервіс» проспект Злуки, 3
|Вересюк Ю.П.
|23-21-59
0676440848
|
07.09.2023р.
15:00-17:00
|
КК «Будсервіс». вул. Тектильна, 1-Г
|
Сахнюк Я.О.
|0678479323
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