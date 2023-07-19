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У Тернополі безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу: коли і де

19.07.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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Із 13 липня по 7 вересня тернополяни можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу.

Про це інформують у міській раді.

«Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю, – анкетують у мерії. – Вакцинація – один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від цього захворювання».

Графік проведення профілактичних щеплень собак, котів та хижих тварин проти сказу в м. Тернополі 2023 рік:

Дата

Назва підприємства, яка обслуговує житловий фонд, адреса

 Керівник

підприємства

Номера телефонів

13.07.2023р.

15:00-17:00

 ДП «Ф аворит-1,2, 3»

ПП «Дружба сервіс житло -1» вуд. Спадиста, 8

 Лемега О. В. 43-58-60

0680618960

13.07.2023р.

15:00-17:00

 ПП «Дружба сервіс житло  -1», ДП «Дружба сервіс – житло 2», ПП «Загребелля»

вул. Миколи Карпенка, 12

 Мукан І.Я. 53-59-56

0961659084

20.07.2023р.

15:00-17:00

ПП «Східний масив» проспект Степана Бандери, 94

 Маціпура С.В.

24-00-58

24-36-07

24-52-74

25.07.2023р.

15:00-17:00

 ЖЕК № 13 Ж БК

вул. Олександра Довженка, 17

 Савула Р.С.

24-07-50

0989078295

0982924564

25.07.2023р.

15:00-17:00

ПП  «Наш  дім» вул. Клима Савура, 3

 Дмитришин А.Є.

24-31-64

0986431677

0986431687

03.08.2023р.

15:00-17:00

ПП «Люкс» проспект Злуки ,55

 Гевко С.В.

26-86-09

0983619003

03.08.2023р.

15:00-17:00

ПП «Сонячне» ПП «Перспектива» бульвар Симона Петлюри, 6

 Ленчишин М.І. 42-70-58

0989758094

17.08.2023р.

15:00-17:00

ПП «Благоустрій»

ДП «Благоустрій-1» вул. 15 Квітня, 6

 Гевко Г.О.

26-80-92

26-80-37

0689530699

17.08.2023р.

15:00-17:00

ПП «Вікторія – М» вул. Київська,7 «А»

 Коваль Н.Є.

23-14-00

28-79-65

0686006632

22.08.2023р.

15:00-17:00.

 ДП « Люкс-Житло»,

ДП «Люкс-Ж итло-1» ПП «Люкс» проспект Злуки, 55

 Гевко  С.В. 26-11-24

0672086509

22.08.2023р.

15:00-17:00

ПП «ТернопільКом Сервіс» проспект Злуки, 3

 Вересюк Ю.П. 23-21-59

0676440848

07.09.2023р.

15:00-17:00

КК «Будсервіс». вул. Тектильна, 1-Г

Сахнюк Я.О.

 0678479323

Міська дільнича лікарня ветеринарної медицини нагадує власникам про дотримання правил домашніх тварин:

  • купуючи собаку, кота чи інших тварин, слід вимагати довідку або ветеринарне свідоцтво про стан їх здоров’я, підтверджуючі документи щодо проведення її чіпування, а також ветеринарно-санітарний паспорт на тварину (нового зразка) затверджено новим Додатком 13 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 року;
  • придбавши тварину, негайно повідомте ветеринарного спеціаліста і за необхідності зробіть  щеплення від сказу;
  • собаки, коти та інші тварини безкоштовно вакцинуються проти сказу з трьохмісячного віку міською державною лікарнею ветеринарної медицини в м.Тернополі, або приватними клініками міста Тернополя;
  • у випадку нанесення Вашими тваринами укусів людям чи тваринам негайно повідомляйте ветеринарну службу міста по тел. 52-10-40 і   ізолюйте тварину для 10-ти денного карантинування під наглядом ветлікаря.
  • виводьте собак із житлових приміщень на загальні двори, або вулицю тільки на короткому повідку та у наморднику;
  • тримайте сторожових собак на прив’язі і відпускайте лише в закритих дворах, що виключають можливість  втечі;
  • не присвоюйте безпритульних собак, котів і диких тварин та уникайте контактів з ними;
  • реєстрація домашніх та безпритульних тварин починається з внесенням власником або Адміністратором (ветеринарні клініки та інші ) на спеціальному веб-порталі інформацію про тварину і власника його.

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Теги: Тернопіль, тварини, вакцинація

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