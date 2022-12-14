На Тернопільщину повернулися тварини, занесені до Червоної книги України

У Тернопільській області помітили тварини, які на кілька років зникли з лісів області.

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Нещодавно поставлені науковими співробітниками приховані фотопастки зафіксували лісового кота на території природного заповідника «Медобори», а згодом фотокамера показала, що диких котів двоє, пишуть Тернополяни.

Отже, вони повернулись у рідний край.

Лісовий кіт – тварина Червоної книги України зі статусом Вразливий (тобто, для цих тварин є високий ризик зникнення в дикій природі у найближчому майбутньому). Саме цей вид Felis silvestris став пращуром свійських котів понад 10 тисяч років тому. Тоді почало розвиватись землеробство, на полях та біля людських осель з᾿явилось багато гризунів, полювати на них прийшли дикі коти і… самі одомашнились (за однією з версій) або були приручені людиною (за іншою думкою). Коти врятували людство від страшної безмежної навали мишей, особливо щурів. За дослідженнями сучасних вчених щурі могли би заполонити планету за 1-3 роки якби не коти, – відзначає Людмила Бочарова, старша наукова співробітниця відділу природи Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

До слова, свого часу дані види котів жили на Тернопільщині, а потім зникли.