У Тернополі 70-річний чоловік випав з вікна п’ятого поверху

У Тернополі з вікна пʼятого поверху випав чоловік і загинув. За даними поліції, тернополянину було 70 років, він страждав на психологічні розлади.
Трагічний випадок стався увечері 14 серпня на вул. 15 Квітня, що на масиві «Сонячний». Чоловіка, який лежав у траві поруч з будинком помітили місцеві жителі. Вони й викликали до постраждалого швидку допомогу та працівників поліції. Медики оперативно прибули на місце події, однак реанімаційні заходи не дали результату.
Чоловік помер від отриманих травм від падіння з висоти.
Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що виклик в поліцію надійшов о 17:00. Правоохоронці встановили особу загиблого – це 70-річний мешканець цього ж будинку. Він мав розлади психіки.
Поліцейські за фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті 70-річного тернополянина.
Джерело: ZAXID.NET