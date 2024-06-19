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Поліцейські розшукують 18-річного тернополянина

19.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі співробітники поліції  встановлюють місцеперебування Хом’яка Василя Андрійовича, 2006 року народження.

“Хлопець 18 червня близько 17 години вийшов з дому на пробіжку і назад не повернувся.
Прикмети розшукуваного: ріст близько 195 см, середньої статури, волосся русяве, коротке. На обличчі наявні родимки, на лівій щоці – невеликий шрам.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили юнака чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером у Тернополі: (0352) 27-11-70 або на спецлінію «102»!” – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Теги: Тернопіль, розшукують хлопця, Важливо, ГУ Національної поліції у Тернопільській області

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