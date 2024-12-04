04.12.2024 13:42

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У тернопільському перинатальному центрі “Мати і дитина” за три місяці народилося 537 дітей

04.12.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Життя, Новини, Теми

Одяг якого розміру підібрати новонародженому
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У перинатальному центрі “Мати і дитина” в Тернополі розповіли про народжених за осінь 2024 року.

За три місяці тут народилося 258 дівчаток і 279 хлопчиків. Найбільшим новонародженим став хлопчик із вагою 4 кг 800 г.

Особливістю осені також стали 15 випадків народження двійнят.

Керівництво центру висловлює вдячність усім породіллям за довіру та вибір саме цього закладу для народження дітей. Персонал перинатального центру продовжує забезпечувати найвищий рівень медичної допомоги та підтримки для матерів і малюків.

Теги: перинатальний центр "Мати і дитина", народжуваність

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