30 січня у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відкрили першу виставку ікон учасників іконописної авторської школи «Квітка Середньовіччя» львівського іконописця Андрія Майовця.

Перша школа «Квітка Середньовіччя» відбулася в Тернополі у лютому 2020 р. при храмі Успення Пресвятої Богородиці за сприяння отця Василя Ліниці (ЗНІ). Відтоді проведено 4 іконописні школи, що згуртували більше 50 учнів, які написали понад 60 ікон. Багато доклалися до організаційних моментів координаторка Соломія Табака, активна учасниця школи Ірина Максимюк та багато інших.

У художньому музеї представлено 43 роботи учасників авторської іконописної школи. 40 із них написали учасники школи, а три – роботи Андрія Майовця.

На іконах, виконаних у техніці темперного живопису на липових дошках, зображено лики Пресвятої Богородиці, Святої Трійці, Святого Миколая, Архангелів.

Виставка триватиме до 6 лютого.

Також 30 січня відбулося відкриття п’ятої зимової іконописної школи, майстер-клас з азів іконописання.

За словами Андрія Майовця, один із рисунків учасники переносять на дошку. Після цього учні починають працювати з фарбами. Особливість у тому, що їх учасники роблять самотужки. Це займає трохи часу, проте саме таку технологію іконописці застосовували в давнину.

В. К.