У Тернопільській області виготовили понад 110 тисяч тонн цукру

У нинішньому солодкому сезоні в області працює чотири цукрові заводи – у Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі. На них цьогоріч вже виготовили понад 110 тисяч тонн цукру.

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Стахіва, у нашій області на цукрових заводах переробили понад 782 тисячі тонн цукрових буряків та виготовили понад 110 тисяч тонн цукру. У минулому році у цей час цукрові заводи виготовили менше, а саме 76 тисяч тонн цукру. Це через те, що у нинішньому році цукровий сезон розпочався значно швидше, в кінці серпня, а також кращою є якість сировини, а отже вищими показники виходу готової продукції.

Сезон цукроваріння на Тернопільщині йде досить швидкими темпами. Загалом, за словами Володимира Стахіва законтрактовано на нинішній виробничий солодкий чсезон понад два мільйони тонн цукрових буряків. А це означає, що в області орієнтовно виготовлять близько 240 тисяч тонн цукру.

Також аграрії краю завершили збирання зернових культур, крім кукурудзи. Товаровиробники усіх форм власності намолотили 1,8 млн тонн зерна, що перевищує показник минулого року на майже 100 тис. тонн.

Пшениці зібрано 1,1 млн. тонн. Це повною мірою забезпечить потреби жителів області у продовольчому зерні і дасть змогу аграріям експортувати значні обсяги зерна за межі країни.

Хлібороби продовжують збір кукурудзи. Із посіяних 131,5 тисячі гектарів уже зібрано 23,3 тис. га. Прицьогорічній хорошій врожайності королеви полів аграрії розраховують отримати врожай у понад мільйон тонн. Триває і збирання цукрових буряків. Валовий збір коренів становить 622,5 тис. тонн.

На завершенні збирання овочевих культур, урожаю соняшнику і сої. Також фінішувала посівна озимих зернових культур, під які планується відвести майже 200 тис. га.