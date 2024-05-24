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У Тернопільській обласній клінічній лікарні відкрили оновлений операційний блок

24.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Здоров`я, Теми, Події, Офіційно

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У четвер, 23 травня, у КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР відкрили оновлений операційний блок «А» на п’ять операційних залів. Це ургентна операційна – операційна невідкладних станів, проктологічна операційна, операційна абдомінальної хірургії (операції на черевній порожнині), торакальна хірургія (операції на грудній клітці) та урологічна операційна.

В операційних є необхідне сучасне медичне обладнання та стерилізаційні речі.

«Комунальний заклад Тернопільська обласна клінічна лікарня – це багатопрофільний лікувальний заклад, який надає високоспеціалізовану стаціонарну медичну допомогу дорослому населенню області. Тут проводять унікальні види операцій і дуже відрадно, що керівництво закладу дбає про те щоб покращити матеріально-технічну базу для якісного надання медичних послуг пацієнтам та створюють комфортні умови праці лікарям», – сказав Володимир Болєщук.

Також в офтальмологічному відділенні лікарні провели реконструкцію приміщення з встановленням сучасного багатофункціонального інклюзивного ліфта. Це дозволить забезпечити доступність надання офтальмологічної допомоги пацієнтам.

Джерело: Тернопільська обласна рада

Теги: Тернопільська обласна клінічна лікарня, операційний блок

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