Година пам`яті відбулася до дня Героїв Небесної сотні у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Читачам випала унікальна нагода – поспілкуватись з безпосереднім учасником Революції Гідності, експертом з національно-патріотичного виховання, крайовим булавним УПЮ (Улад Пластунів Юнаків) – Миколою Бігусом.

Звістка про початок протестів на столичному майдані застала Миколу під час гірської мандрівки. Тоді, не роздумуючи, разом з друзями вирушили до Києва і приєднались до мітингувальників, щоби разом відстоювати європейський шлях розвитку країни.

В той час навіть ніхто уявити не міг, що ця мирна акція може перерости у криваву бійню з численними жертвами, а величні київські храми стануть шпиталями для важкопоранених і останнім притулком для полеглих…

За словами друга Миколи, ця революція стала не лише виявом народного протесту і гніву, а справжнім переродженням української нації.

Ще більше спогадів, роздумів і розповідей про Революцію Гідності та її Героїв містить виставка-пам’ять «Небесна сотня: ціна свободи», на якій представлені книги сучасних авторів, що першими наважились написати про події, рани від яких досі болять і кривавлять.

Уляна ПИЛИПЧУК, редакторка обласної бібліотеки для дітей