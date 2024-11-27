У Тернопільській митниці відбулася зустріч із представниками бізнес-спільноти, присвячена змінам у законодавстві, які набирають чинності з 1 грудня 2024 року.

Захід відбувся під головуванням керівника митниці Юрія Мацібори за участю заступника начальника управління – начальника відділу аналітичної роботи управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Сергія Господарика, фахівців профільних підрозділів митниці, учасників зовнішньоекономічної діяльності Тернопільщини та декларантів. Основна тема зустрічі – особливості застосування нового режиму експортного забезпечення.

Фахівці митниці та податкової детально розповіли про механізми, що передбачають запровадження нового порядку оформлення експортних операцій окремих видів сільськогосподарської продукції.

Начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Андрій Саварин розповів присутнім про особливості митного оформлення товарів щодо яких запроваджується режим експортного забезпечення. Звернув увагу і на необхідності дотримання приписів законодавства щодо фітосанітарних вимог під час експорту товарів рослинного походження з метою відвернення можливої шкоди іміджу України та надійного торговельного партнерства.У свою чергу в.о. начальника управління контролю та адміністрування митних платежів Тернопільської митниці Олександр Брюховецький довів інформацію щодо визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на товари режиму експортного забезпечення.

Про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних інформував заступник начальника управління – начальник відділу аналітичної роботи управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Сергій Господарик.

Лектор також зазначив, що під час експорту товарів суб’єкти ЗЕД зобов’язані до подання митної декларації скласти та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних. Тільки після цього буде можливим митне оформлення митної декларації для здійснення експорту.

Під час обговорення учасники звернули увагу на можливі виклики, пов’язані з адаптацією бізнесу до нових правил. Зокрема, керівником митниці ініційовано створення спільної «гарячої лінії» митниці та податкової служби, яка працюватиме в режимі реального часу. Її основною метою стане оперативне консультування суб’єктів ЗЕД із питань, пов’язаних із новим режимом, що дозволить мінімізувати ризики та пришвидшити адаптацію бізнесу до змін.

«Ми прагнемо підтримувати конструктивний діалог із бізнесом, аби процес змін проходив максимально ефективно, стабільно та без зайвих труднощів. Створення «гарячої лінії» допоможе знайти оперативні рішення та сприятиме прозорості в митних процедурах», – підкреслив Юрій Мацібора.

Учасники схвально відгукнулися про такий формат спілкування та доступність наданої інформації, які є важливими для зміцнення взаємодії між державними органами та бізнесом, а також для подальшого розвитку економіки Тернопільщини та держави загалом.