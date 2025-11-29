У Тернопільській митниці провели спеціальне навчання з цивільного захисту

У Тернопільській митниці відбулося спеціальне навчання з питань цивільного захисту. За даними митниці, захід організували для відпрацювання чіткої взаємодії працівників та служб у разі загрози життю чи ризику пошкодження майна.

Навчання провели за сприяння Тернопільського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України в області, а також навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. У повідомленні зазначено, що його метою стало «відпрацювання злагоджених дій органів управління, сил цивільного захисту та працівників у разі виникнення безпосередньої загрози життю, небезпеки для здоров’я чи ризику пошкодження матеріальних і культурних цінностей».

Програма включала практичні завдання: оповіщення, збір персоналу та організовану евакуацію в безпечний район.

До роботи залучили комісію з питань надзвичайних ситуацій, комісію з евакуації та формування цивільного захисту. У складі цих груп — підготовлені працівники митниці, які мають відповідну підготовку та вміють працювати в умовах надзвичайних ситуацій.

Під час тренування учасники вдосконалили навички командної роботи та узгоджених дій як у складі формувань, так і серед працівників, які не входять до них.

У повідомленні митниці наголосили, що в умовах війни важливо підтримувати готовність колективу. Зазначено, що «оперативна обстановка може змінюватися щохвилини», тому всі служби повинні діяти швидко і скоординовано. Тернопільська митниця повідомила, що й надалі підвищуватиме рівень готовності та працюватиме над зміцненням безпеки персоналу.

Джерело: Тернопільська митниця