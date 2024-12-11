У Теребовлі звітувала «Рампа»

1 грудня третій день поспіль глядацька зала Центру культури і дозвілля міста Теребовля не вміщала усіх охочих подивитися улюблений мистецький колектив – народний аматорський театр-студію «Рампа» та фінансово підтримати ЗСУ.

Аматори з великим успіхом показували театралізоване дійство за мотивами повісті Миколи Гоголя «Сорочинський ярмарок» у постановці Тетяни Кульман. Цього разу театр ще й підтвердив звання «народний». Окрім знаючої теребовлянської публіки за грою акторів уважно спостерігали й оцінювали працівники Тернопільського обласного методичного центру народної творчості – члени атестаційної комісії. Переповнена зала, захоплення та щирі оплески шанувальників театрального мистецтва засвідчили високу виконавську майстерність акторів-аматорів та професійну роботу режисерки.

Начальник відділу культури Теребовлянської міської ради Михайло Кузів привітав режисерку та подякував акторам за творчу працю.

Народний аматорський театр-студію «Рампа» заснував і очолив у 1988 р. викладач Теребовлянського училища культури, режисер, сценарист, педагог, заслужений діяч мистецтв України світлої пам’яті Анатолій Нечай. Звання «народний аматорський» театр студія отримала у 2002 році. Відтоді «Рампа» лауреат обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів.