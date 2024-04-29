У Теребовлі починають зводити нову конструкцію мосту

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області проводить реконструкцію мосту через річку Гнізна на 354 кілометрі траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Стартував перший етап будівництва нової штучної споруди на місці демонтованого аварійного мосту – влаштування буронабивних паль.

Буронабивні палі – це основа нових опор мосту. Підрядна організація Служби відновлення за допомогою потужних спецмашин пробурює свердловини, куди надалі монтуватиметься арматурний каркас та заливатиметься бетон. Глибина, на яку влаштовується паля, – 12 метрів. Усього буде 58 паль.

Раніше, під час демонтажу аварійної конструкції мосту у Теребовлі, виявили, що старі опори не мали всередині будь-якого армування, тобто опорна частина мосту являла собою суцільний бетонний стовп. А основна бетонна опорна частина була влаштована на дерев’яних палях. Міст фактично дивом не завалився під навантаженням сучасного великовагового транспорту.

Руйнування мосту у Теребовлі такі значні, що мостобудівники повністю його демонтують і фактично зведуть «з нуля» нову конструкцію. На державних дорогах області це буде перше реальне будівництво з 2008 року.

ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ МІСТ?

Довжина мосту становитиме 48,7 метра, загальна ширина – 12,8 м. Він матиме 2 смуги руху та тротуари з двох сторін завширшки 1,8 м.

Покриття проїзної частини складатиметься з 2 шарів асфальтобетону, який буде укладений на гідроізоляцію.

Задля підвищення безпеки руху, тривалої експлуатації та комфортних умов перевезення вантажів та пасажирів відремонтуємо з’їзди, зупинки громадського транспорту поруч зі спорудою, відновимо водовідведення, встановимо огорожу і нові дорожні знаки. Щоб забезпечити безбар’єрний доступ влаштуємо пандуси та пониження бортового каменю в місцях пішохідних переходів, тактильну плитку, тверде та шорстке покриття тротуарів.