У сусідній з Тернопільщиною області судитимуть правоохоронця, який збував фальшиві документи

У сусідній з Тернопільщиною області судитимуть колишнього працівника міліції, який збував фальшиві документи суворої звітності.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування відносно місцевого жителя, який продавав посвідчення водія з незаконно держаними голографічними захисними елементами та пенсійні посвідчення.

Слідством встановлено, що нелегальну схему організував колишній працівник міліції зі спільником. Чоловік знаходив клієнтів через перевірених осіб. Оплату приймав особисто готівкою. Вартість підробок коливалась від 150 до 200 Євро. Особливий попит мали фальшивки, що нібито видавались підрозділами системи МВС.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили майже 20 тис. доларів США та 4 тис. євро, доручення, посвідчення та інші документи, що мають ознаки підробки, чорнові записи, мобільні телефони.

Буковинцю оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 Кримінальним кодексом України. Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, обвинувальний акт направлено до суду.