На Тернопільщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон за 10 тисяч доларів

На Тернопільщині правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Про це повідомили у Тернопільській окружній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні 2026 року підозрювані знайшли жителя області, який хотів виїхати за межі України під час дії воєнного стану.

Чоловікові пообіцяли допомогти перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Свої послуги організатори оцінили у 10 000 доларів США.

Під час зустрічі у Тернополі вони отримали від «клієнта» 4 000 доларів авансу.

«Клієнту» наказали змінити телефон та чекати на «волонтерку»

Слідчі встановили, що підозрювані підготували для чоловіка детальну інструкцію конспірації.

Зокрема, йому наказали:

придбати новий мобільний телефон;

старий телефон викинути, щоб уникнути відстеження;

підготувати плащ і павербанк;

зробити фотографію, яка нібито мала допомогти уникнути проблем із прикордонниками.

За задумом організаторів, наступний етап мала координувати жінка, яка під виглядом волонтерки повинна була супроводжувати виїзд у складі спеціально сформованої групи.

Організаторів викрили правоохоронці

Реалізувати схему підозрюваним не вдалося.

Правоохоронці своєчасно задокументували та припинили їхню діяльність.

Двом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудове розслідування проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.