У Тернополі зіткнулися Skoda та Volvo: травмувалися двоє водіїв

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Аварія трапилася на вулиці Бродівській.

Про інцидент 26 травня на спецлінію поліції повідомив диспетчер служби «112».

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що житель Копичинців, керуючи автомобілем Skoda Fabia, під час виконання маневру розвороту допустив зіткнення з автомобілем Volvo V40.

Обоє водіїв отримали травми

Унаслідок удару тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали обидва кермувальники.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Для встановлення обставин ДТП у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі триває досудове розслідування.