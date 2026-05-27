У Тернополі зіткнулися Skoda та Volvo: травмувалися двоє водіїв

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Аварія трапилася на вулиці Бродівській.
Про інцидент 26 травня на спецлінію поліції повідомив диспетчер служби «112».
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.
Попередньо правоохоронці встановили, що житель Копичинців, керуючи автомобілем Skoda Fabia, під час виконання маневру розвороту допустив зіткнення з автомобілем Volvo V40.
Унаслідок удару тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали обидва кермувальники.
Медики надали постраждалим необхідну допомогу.
Для встановлення обставин ДТП у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Наразі триває досудове розслідування.