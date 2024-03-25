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У Смиківцях на будівництві смертельно травмувався чоловік

25.03.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Події, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Житель  Кременецького району разом із товаришем приїжджали на підробітки у Смиківці, на будівництво. Однак, там чоловік і спаткала смерть. 22 березня близько 16:20 він виліз на стіну, але втратив рівновагу та впав з чотириметрової висоби. Від отриманих травм потерпілий помер ще до приїзду “швидкої”.

Поліцію викликали медики, які констатували смерть чоловіка.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство, повідомили у поліції краю.

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Теги: нещасний випадок, Смиківці, будівництво

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