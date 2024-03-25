У Смиківцях на будівництві смертельно травмувався чоловік

Житель Кременецького району разом із товаришем приїжджали на підробітки у Смиківці, на будівництво. Однак, там чоловік і спаткала смерть. 22 березня близько 16:20 він виліз на стіну, але втратив рівновагу та впав з чотириметрової висоби. Від отриманих травм потерпілий помер ще до приїзду “швидкої”.

Поліцію викликали медики, які констатували смерть чоловіка.