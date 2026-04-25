Єва Сторожук здобула перемогу в Словаччині

Днями у Братиславі завершився Міжнародний двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Дунайські барви-2026». Проєкт зібрав сотні талановитих учасників з різних країн світу.

Високий результат на міжнародній арені продемонструвала вихованка Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука – Єва Сторожук. За рішенням професійного журі, юна тернополянка здобула I премію у категорії «Мистецтво».

Окрему відзнаку отримала наставниця переможниці – викладачка Наталія Білан. Оргкомітет фестивалю нагородив її подякою за високий професіоналізм у вихованні талановитої молоді, скоординовану співпрацю та активну участь у підготовці конкурсантки.