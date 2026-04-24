Для Світлани Леськів із селища Товсте 2025 рік став особливим — світ побачила її нова книга «Навчи мене, Господи, просто любити!». Ця подія стала не лише творчим здобутком, а й символом підтримки, адже видати збірку фінансово допомогла близька подруга поетеси.

Подолати хворобу творчістю

Отримання відзнаки «Краща книга Тернопілля 2025» стало для пані Світлани приємним сюрпризом. Особливо тепер, коли кожен прожитий день має особливу цінність.

«Звичайно, мені приємно отримати нагороду. Це була несподіванка, про яку повідомив поет, громадський діяч Володимир Барна. Особливо після складного етапу життя, важкої операції внаслідок онкології. Але дякуючи Богу та підтримці рідних та друзів я повернулася до школи, відновлюю сили і працюю», — ділиться Світлана.

Це не перший вихід авторки до читача. Її творчий шлях розпочався ще у 1996-му зі збірки «Вереснева прозрінь», згодом були публікації в альманахах, фольклористичні праці і спільний проєкт із донькою — «Дитячий церковний календар».

Щира подруга, яка не шукає слави

Видання книги — справа коштовна. Часто талановиті люди залишаються «у шухляді» через брак фінансів. У випадку Світлани Леськів руку допомоги простягнула людина, яка забажала лишитися в тіні.

«Володимир Барна — редактор моєї книги. А фінансово допомогла подруга, яка не бажає озвучувати своє прізвище. Також з ініціативи селищного голови Івана Проданика та начальника УОКМіС Михайла Палюха замовили у видавництві ще 50 книг, поповнивши бібліотечний фонд громади. Буквально недавно я мала зустріч та презентацію з бібліотекарями», — розповідає поетеса.

Бути поетом — це завжди бути трішки «іншим», вразливішим до світу. Світлана зізнається, що навіть найближчим іноді важко зрозуміти її емоційні стани, але вона приймає це як частину своєї природи. Для неї творчість — це кисень.

«Духовна поезія — сенс мого життя, вона для мене як крила для польоту чи ковток свіжого повітря. Це розмова з Богом у поетичних рядках. Стан піднесеності і одухотвореності, немов стан блаженства. Мені багато хто пише, що коли читають поезію чи слухають пісні, то заспокоюються і їм стає легше на душі. Зараз люди спраглі спілкування, емпатії, доброти і щирих людських взаємин».

Пісня, що згуртувала земляків по всьому світу

Окрім віршів, справжнім «вірусним» хітом у мережі стала пісня про Ромашівку, де народилася пані Світлана. Вона розлетілася світом. Це відгук болю і ностальгія в серцях тих, хто через війну або життєві обставини залишив дім.

«Я підняла усе село! Усіх, кого пам’ятала і хто був у мережі, позначила, щоб прослухали. І потягнувся ланцюжок відгуків. Більше 16 тисяч переглядів! Мої земляки писали мені, що я розчулила їх до сліз. Багато людей уже покинули свої рідні будинки, виїхали за межі держави чи продали батьківську оселю. То дуже боляче, коли вже немає батьківської хати, рідних… А пісня — світла згадка, емоційна віддушина. Часом людям це потрібно, щоб набратися сил і далі іти».

Світлана Леськів працює практичним психологом ЗОШ І-ІІІ ступенів селища Товсте, заступником директора з виховної роботи. Її приклад доводить: коли серце щире, а поруч є справжні друзі, життєві шторми не можуть загасити світло творчості і людяності…

Наталя ЛАЗУКА

На фото: творчість дітей у малюнках до поезій Світлани Леськів