Як запобігти отруєнню бджіл: поради для пасічників і аграріїв

Проблема виникає через порушення простих правил. Найчастіше — через відсутність попередження пасічників.

Що повинні робити аграрії

Аграріям варто дотримуватися базових вимог. Вони прості, але обов’язкові.

Повідомляти про обробку заздалегідь. Не пізніше ніж за три доби потрібно інформувати громаду про місце, час і препарати.

Обробляти поля у безпечний час. Найкраще — вранці або ввечері, коли бджоли не літають.

Зважати на погоду. Швидкість вітру має бути не більше 3–4 м/с.

Попереджати людей. Біля полів слід встановлювати відповідні знаки.

Що важливо для пасічників

Пасічникам також варто діяти відповідально.

Реєструвати пасіки у громаді. Це допоможе швидко отримувати інформацію.

Вказувати точне місце і кількість бджолосімей.

Підтримувати контакт з аграріями. Це знижує ризики.

Відповідальність і наслідки

Порушення цих правил призводить до загибелі бджіл і шкодить довкіллю.

Відповідальність передбачена законом. Зокрема, статтею 38 Закону України «Про бджільництво» та статтею 20 Закону «Про пестициди та агрохімікати».

Збереження бджіл — це питання екології та безпеки харчування. Це спільна відповідальність аграріїв і пасічників.