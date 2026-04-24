Як запобігти отруєнню бджіл: поради для пасічників і аграріїв

Проблема виникає через порушення простих правил. Найчастіше — через відсутність попередження пасічників.
Аграріям варто дотримуватися базових вимог. Вони прості, але обов’язкові.
Повідомляти про обробку заздалегідь. Не пізніше ніж за три доби потрібно інформувати громаду про місце, час і препарати.
Обробляти поля у безпечний час. Найкраще — вранці або ввечері, коли бджоли не літають.
Зважати на погоду. Швидкість вітру має бути не більше 3–4 м/с.
Попереджати людей. Біля полів слід встановлювати відповідні знаки.
Пасічникам також варто діяти відповідально.
Реєструвати пасіки у громаді. Це допоможе швидко отримувати інформацію.
Вказувати точне місце і кількість бджолосімей.
Підтримувати контакт з аграріями. Це знижує ризики.
Порушення цих правил призводить до загибелі бджіл і шкодить довкіллю.
Відповідальність передбачена законом. Зокрема, статтею 38 Закону України «Про бджільництво» та статтею 20 Закону «Про пестициди та агрохімікати».
Збереження бджіл — це питання екології та безпеки харчування. Це спільна відповідальність аграріїв і пасічників.