У день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки у селі Шумбар вперше відсвяткували храмове свято у лоні ПЦУ.

У травні цього року місцева громада переважаючою більшістю голосів ухвалила рішення відмовитися від підпорядкування російській Церкві та перейшла у лоно ПЦУ.

Перед Божественною літургією архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершив чин оновлення храму.

Його Високопреосвященству співслужили Шумський благочинний протоієрей Миколай Бабій, духовество Шумського, Кременецького, Підволочиського, Збаразького та Тернопільського благочинь.

Після богослужіння відбувся обхід навколо храму з окропленням людей святою водою.

Також архієпископ Нестор вручив церковні нагороди. За доброчесне служіння перед Православною Церквою України Архієрейськими благословенними грамотами відзначено громаду і хор храму.