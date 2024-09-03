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У селі на Тернопільщині виявили небезпечного шкідника: запроваджено карантин

03.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Офіційно

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У селі Білокриниця Кременецької громади на Тернопільщині запроваджено карантинний режим в зв’язку з виявленням небезпечного для врожайності сільгосп культур шкідника – західного кукурудзяного жука.

Про це повідомляє повідомляє Кременецька районна військова адміністрація.

“Відповідно до статей 33, 34 Закону України „Про карантин рослин” (із змінами), в зв’язку з виявленням на території Кременецької територіальної громади Кременецького району (в ТОВ ,,РСН-ТРЕЙД”) небезпечного для врожайності сільськогосподарських культур карантинного шкідника – західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), з метою його локалізації та ліквідації, розпорядженням голови районної військової адміністрації від 30.08.2024 № 95/02-07/1 на території села Білокриниця Кременецької територіальної громади Кременецького району запроваджено карантинний режим із встановленням карантинної зони на загальній площі 50 га”, – йдеться в повідомленні кременецької РДА.

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Теги: Тернопільщина, шкідники, карантинні обмеження

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