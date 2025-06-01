У Підгородньому відбулися змагання та воркшопи від відомих біатлоністів

З нагоди Міжнародного дня біатлону, який цього року вперше офіційно відзначили в Україні, Федерація біатлону України організувала змагання та воркшопи від українських біатлоністів. 24 травня на Тернопільщині в центрі олімпійської підготовки з біатлону українські біатлоністи Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк провели воркшопи для учнів спортивних шкіл.

Учасники заходу у Підгородньому побачили, як працюють спортсмени на вогневому рубежі.

Віцепрезидент Федерації біатлону України Олександр Починок, командир окремої тактичної снайперської групи «Доброволець» звернув увагу на важливості розвитку біатлонного спорту: «Цей вид спорту дає найкращі можливості для підготовки як вправних стрільців, так і витривалих воїнів. Біатлон має складову патріотичного виховання і багату історію. Перша медаль незалежної України в 1994 році була завойована саме біатлоністами».

Чемпіон світу з біатлону, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний зазначив, що «Тернопіль завжди славився біатлонними традиціями. Ми маємо олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу. Тому приємно, що сьогодні сюди прийшло подивитися багато людей, позайматися. Зараз багато дітей в нашій області займаються цим видом спорту, є багато секцій, то ж ми прийшли підтримати та повболівати за них».

Приїхав на захід і багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України з біатлону Віталій Мандзин, а також член збірної команди України з біатлону Тарас Лесюк, який зазначив, розповів, що у Тернополі розпочинав свої перші біатлонні кроки і йому приємно бачити, що на заході зібралося так багато молоді .

Керівник Підгороднянської спортивної бази «Державного центру олімпійської підготовки з біатлону» Віктор Щур розповів, що у заході взяли участь 120 вихованців обласної спортивної школи з біатлону

Цього ж дня також відбулися змагання серед юнаків та дівчат з літнього біатлону.