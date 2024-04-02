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У парках Тернополя штрафують людей, які курять та розпивають алкоголь

02.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Оперативно

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Перебування у громадських місцях в п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону, наголошують поліцейські. Відтак у паркових зонах нашого міста ТОРівці поспілкувалися з громадянами та нагадали їм про заборону куріння тютюнових виробів, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи в п’яному вигляді у громадських місцях.
На громадян, які розпивали спиртні напої в парку, патрульні винесли постанови та провели роз’яснювальні бесіди, щодо недопущення порушення громадського порядку у майбутньому.
Ми — культурна нація, яка поважає кожного. Тож дотримуймося законодавства та будьмо гідними людьми, наголосили у пресслужбі патрульної поліції краю.

Шахраї на Тернопільщині працюють за новою схемою

 

Теги: курять, поліція, штраф, алкоголь, парки

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