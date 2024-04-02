У парках Тернополя штрафують людей, які курять та розпивають алкоголь

Перебування у громадських місцях в п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону, наголошують поліцейські. Відтак у паркових зонах нашого міста ТОРівці поспілкувалися з громадянами та нагадали їм про заборону куріння тютюнових виробів, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи в п’яному вигляді у громадських місцях.