Шахраї на Тернопільщині працюють за новою схемою

На Тернопільщині шахраї продовжують різними способами виманювати кошти у громадян. Однією із найпоширеніших сьогодні схем є злам облікових записів у соціальних мережах, а далі – розсилка повідомлень із проханням позичити гроші, повідомляють поліції.

Із заявою про шахрайство до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 26-річний місцевий житель. Він розповів, що у месенджері знайомий попросив кошти у борг. Потерпілий погодився й перерахував на банківський рахунок 8000 гривень. Лише за деякий час заявник зрозумів, що став жертвою аферистів.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції застерігають жителів області від шахраїв й нагадують: