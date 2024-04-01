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Шахраї на Тернопільщині працюють за новою схемою

01.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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На Тернопільщині шахраї продовжують різними способами виманювати кошти у громадян. Однією із найпоширеніших сьогодні схем є злам облікових записів у соціальних мережах, а далі – розсилка повідомлень із проханням позичити гроші, повідомляють поліції.

Із заявою про шахрайство до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 26-річний місцевий житель. Він розповів, що у месенджері знайомий попросив кошти у борг. Потерпілий погодився й перерахував на банківський рахунок 8000 гривень. Лише за деякий час заявник зрозумів, що став жертвою аферистів.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції застерігають жителів області від шахраїв й нагадують:

  • якщо ви отримали подібне повідомлення у соціальних мережах від своїх знайомих, негайно зв’яжіться з ними й з’ясуйте правдивість інформації;
  • якщо ви підозрюєте, що вашу сторінку зламали, перевірте особисті повідомлення – чи не було таких, які були відправлені в той момент, коли ви не були в мережі, або таких, які містять підозрілі посилання;
  • якщо ви зрозуміли, що вас намагаються ошукати, або вже потрапили на гачок шахраїв, негайно телефонуйте на лінію «102».

Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, шахрайські схеми

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