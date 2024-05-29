У найвіддаленіші куточки Тернопільщини приїде мобільна аптека

Фармацевтична допомога на чотирьох колесах – новий вид надання послуг. Наразі пересувні аптеки працюють у семи областях країни: Харківській, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській, Київській і у Тернопільській.

Забезпечення доступу до необхідних ліків для жителів віддалених населених пунктів – одна з ключових проблем у сільській місцевості. На Тернопільщині впровадили мобільні аптечні пункти, що курсують визначеними маршрутами. І жителі тих сіл, де не працюють стаціонарні аптеки, можуть отримувати необхідні препарати, не долаючи великі відстані.

Саме так можна охарактеризувати новий сервіс. Мобільний аптечний пункт, обладнаний у звичайному мікроавтобусі, їздить визначеними маршрутами і доправляє понад 1000 найменувань медикаментів безпосередньо жителям віддалених сіл області. Серед асортименту – як рецептурні препарати, так і безрецептурні ліки, зокрема з програми «Доступні ліки».

Особливо важливою така ініціатива є для літніх людей з хронічними захворюваннями, які потребують постійного прийому медикаментів. Тепер їм не потрібно долати великі відстані до найближчої аптеки. Мобільний фармацевтичний пункт приїжджає безпосередньо в село, даючи можливість придбати необхідні препарати, а також виміряти тиск чи рівень цукру в крові.

Усі ліки в мобільних аптеках зберігаються відповідно до ліцензійних вимог та умов. Процес транспортування та реалізації препаратів перебуває під наглядом Державної служби з лікарських засобів. Крім того, фармацевти тісно співпрацюють із сімейними лікарями, оперативно вносячи необхідні корективи щодо наявних медикаментів та дозувань.

Інноваційний підхід до забезпечення доступності ліків для сільського населення вже підтвердив свою ефективність. Тепер планується розширення маршрутів мобільних аптек.

Тернопільська область доєдналася до низки регіонів, де курсує мобільний аптечний пункт ТОВ «ФАРМАКСО», забезпечуючи мешканців найвіддаленіших сіл та селищ доступом до необхідних ліків. Мобільна аптека покриває 10 населених пунктів трьох громад Чортківського району Тернопільщини: Гусятинської, Васильковецької та Гримайлівської.

Доступність лікарських засобів є одним з актуальних питань для Міністерства охорони здоровʼя України. Адже стаціонарні аптеки працюють лише в невеликій кількості сіл країни, що, відповідно, ускладнює доступ українців до лікарських засобів. Спеціально обладнані автомобілі, які доставляють ліки у віддалені або важкодоступні райони, стали частиною рішення, які успішно розвʼязують це питання.

Мобільні аптечні пункти відпускають лікарські засоби за рецептом і без нього, а також ті, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

Інформацію про прибуття мобільного аптечного пункту пацієнти можуть дізнатися від сімейного лікаря та органів місцевої влади, з керівниками яких погоджено маршрути.

За словами директорки обласного департаменту охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині — понад тисяча населених пунктів. З них приблизно у 500 немає аптеки.

Діяльність мобільних аптек контролюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Надалі планують запустити ще один автобус в напрямку Лановеччини та Шумщини, зауважив начальник Держлікслужби у Тернопільській області Тарас Пронів.

Нагадаємо, що минулого року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив організовувати мобільні аптечні пункти. Перша мобільна аптека в Україні запрацювала в січні 2024 року на Харківщині. За даними МОЗу, минулого року в селах та селищах міського типу працювало близько 5700 аптек та аптечних пунктів. При цьому в країні є понад 20 000 сіл, які не мають аптек. Тому створення мобільних аптек дасть змогу суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків.