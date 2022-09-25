На жаль, українські військові також потрапляють до росіян у полон.

Правоохоронці виділили окрему телефонну лінію для родичів та близьких, які розшукують українських захисників у полоні у росіян. Про старт роботи лінії повідомили у МВС України.

Там зазначили, що підозрюючи, що родич чи близький опинився у полоні, слід зателефонувати на телефон довіри МВС: +38 089 420 18 66. Також можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ. Для цього слід зателефонувати за одним із цих номерів:

+38 067 650 83 32,

+38 098 087 36 01.

Окрім того, отримати відомості можна і у Національному інформаційному бюро. Зателефонуйте на гарячу лінію 1648 або на міський номер (044) 287-81-65, якщо ви знаходитесь за кордоном. Можна написати електронний лист на: nib.uncp.info@gmail.com.

Розшуком тих, хто міг потрапити в полон, займається Координаційний штаб із поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію вам можуть надати за номером телефону (044) 428-62-74 або за електронною адресою contact@gur.gov.ua.

Зазначимо, напередодні відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. На жаль, у російському полоні залишаються тисячі українських військовополонених, адже всього з «Азовсталі» в полон вийшли близько 2,5 тис. осіб, серед них – близько 50 жінок.