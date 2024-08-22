У Монастириськах нагородили благодійників храму

15 серпня, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон з архіпастирським візитом відвідав Свято-Успенський храм міста Монастириська. З запашним короваєм та теплими словами керуючого єпархією зустріли парафіяни храму.

Настоятель храму протоієрей Олександр Даньків запросив архіпастиря очолити святкове богослужіння і помолитися за весь український народ. За богослужінням владиці співслужив Монастириський благочинний протоієрей Степан Бачинський та запрошене духовенство. Під час літургії владика Тихон звершив пресвітерську хіротонію над дияконом Василієм Пухляком.

Наприкінці богослужіння високопреосвященнійший владика привітав настоятеля і вірян з храмовим святом та з благословення Предстоятеля автокефальної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія за заслуги перед Помісною Православною Церквою України та побожним народом вручив відзнаки благодійникам храму. На завершення архіпастир звершив водосвятний молебень та окропив усіх присутніх освяченою водою.